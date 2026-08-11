Сьогоднішня ціна zkVerify

Поточна ціна zkVerify (VFY) сьогодні становить $ 0,00644331, зі зміною 1,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VFY до USD становить $ 0,00644331 за VFY.

zkVerify наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 973 675, з циркуляційною пропозицією у 306,19M VFY. Протягом останніх 24 годин VFY торгувався між $ 0,0064346 (мінімум) та $ 0,00658325 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,200772, тоді як історичний мінімум — $ 0,00556172.

У короткостроковій динаміці VFY змінився на -0,75% за останню годину та на +0,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,68K.

Ринкова інформація щодо zkVerify (VFY)

Ринкова капіталізація $ 1,97M$ 1,97M $ 1,97M Обсяг (за 24 год) $ 12,68K$ 12,68K $ 12,68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,45M$ 6,45M $ 6,45M Циркуляційне постачання 306,19M 306,19M 306,19M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація zkVerify — $ 1,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,68K. Циркуляційна пропозиція VFY — 306,19M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,45M.