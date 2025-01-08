Ціна zkUSD (ZKUSD)
Поточна ціна zkUSD (ZKUSD) сьогодні становить 0.01319455 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.52 USD
- зміна ціни zkUSD протягом дня — -6.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZKUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZKUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkUSD до USD становила $ -0.00091298440093404.
За останні 30 днів зміна ціни zkUSD до USD становила $ -0.0024032592.
За останні 60 днів зміна ціни zkUSD до USD становила $ +0.0020482612.
За останні 90 днів зміна ціни zkUSD до USD становила $ +0.002309250743854077.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00091298440093404
|-6.47%
|30 днів
|$ -0.0024032592
|-18.21%
|60 днів
|$ +0.0020482612
|+15.52%
|90 днів
|$ +0.002309250743854077
|+21.21%
Останній аналіз цін zkUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-6.47%
-4.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$zkUSD is a synthetic stablecoin, pegged 1:1 to the US Dollar. It is designed to act as efficient and transparent currency for betting on Goal3. The official mint/redemption gateway is the Goal3 Portal. 1 $zkUSD can always be redeemed through the portal into 1 USDC.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZKUSD до AUD
A$0.02111128
|1 ZKUSD до GBP
￡0.01055564
|1 ZKUSD до EUR
€0.012666768
|1 ZKUSD до USD
$0.01319455
|1 ZKUSD до MYR
RM0.0592435295
|1 ZKUSD до TRY
₺0.466295397
|1 ZKUSD до JPY
¥2.0867180825
|1 ZKUSD до RUB
₽1.4151154875
|1 ZKUSD до INR
₹1.132356281
|1 ZKUSD до IDR
Rp212.8152927865
|1 ZKUSD до PHP
₱0.7701658835
|1 ZKUSD до EGP
￡E.0.668172012
|1 ZKUSD до BRL
R$0.080486755
|1 ZKUSD до CAD
C$0.0188682065
|1 ZKUSD до BDT
৳1.60709619
|1 ZKUSD до NGN
₦20.3933645345
|1 ZKUSD до UAH
₴0.561296157
|1 ZKUSD до VES
Bs0.69931115
|1 ZKUSD до PKR
Rs3.697904583
|1 ZKUSD до KZT
₸7.0146186165
|1 ZKUSD до THB
฿0.456267539
|1 ZKUSD до TWD
NT$0.433572913
|1 ZKUSD до CHF
Fr0.011875095
|1 ZKUSD до HKD
HK$0.1025216535
|1 ZKUSD до MAD
.د.م0.132737173