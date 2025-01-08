Сьогоднішня ціна zkUSD (ZKUSD)

Поточна ціна zkUSD (ZKUSD) сьогодні становить 0.01319455 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.52 USD

- зміна ціни zkUSD протягом дня — -6.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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