Ціна ZKsync Staked ETH (ZKETH)
Поточна ціна ZKsync Staked ETH (ZKETH) сьогодні становить 1,525.94 USD з ринковою капіталізацією $ 92.84K USD. Ціна ZKETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKsync Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZKsync Staked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 60.84 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKsync Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZKsync Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZKsync Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZKsync Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZKsync Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-16.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.
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