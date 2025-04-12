Сьогоднішня ціна ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Поточна ціна ZKsync Staked ETH (ZKETH) сьогодні становить 1,525.94 USD з ринковою капіталізацією $ 92.84K USD. Ціна ZKETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKsync Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZKsync Staked ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 60.84 USD

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