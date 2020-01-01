Токеноміка zkSync id (ZKID) Дізнайтеся ключову інформацію про zkSync id (ZKID), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація zkSync id (ZKID) What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id Офіційний вебсайт: https://www.zksyncid.xyz/ Whitepaper: https://zksyncid.gitbook.io/zksync-id/ Купити ZKID зараз!

Токеноміка та аналіз ціни zkSync id (ZKID) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена zkSync id (ZKID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,59K $ 28,59K $ 28,59K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 43,31K $ 43,31K $ 43,31K Історичний максимум: $ 0,096499 $ 0,096499 $ 0,096499 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0004331 $ 0,0004331 $ 0,0004331 Дізнайтеся більше про ціну zkSync id (ZKID)

Токеноміка zkSync id (ZKID): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки zkSync id (ZKID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZKID, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZKID, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZKID, досліджуйте ціну токена ZKID в реальному часі!

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