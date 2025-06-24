Ціна zkSync id (ZKID)
Поточна ціна zkSync id (ZKID) сьогодні становить 0,0004331 USD з ринковою капіталізацією $ 28,59K USD. Ціна ZKID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkSync id:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни zkSync id протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 66,00M USD
Отримуйте оновлення цін ZKID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZKID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkSync id до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни zkSync id до USD становила $ -0,0002388704.
За останні 60 днів зміна ціни zkSync id до USD становила $ -0,0001708355.
За останні 90 днів зміна ціни zkSync id до USD становила $ -0,0003606284018324039.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0002388704
|-55,15%
|60 днів
|$ -0,0001708355
|-39,44%
|90 днів
|$ -0,0003606284018324039
|-45,43%
Останній аналіз цін zkSync id: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-29,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки zkSync id (ZKID) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZKID зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZKID до VND
₫11,3970265
|1 ZKID до AUD
A$0,000666974
|1 ZKID до GBP
￡0,000316163
|1 ZKID до EUR
€0,000372466
|1 ZKID до USD
$0,0004331
|1 ZKID до MYR
RM0,001840675
|1 ZKID до TRY
₺0,017176746
|1 ZKID до JPY
¥0,06292943
|1 ZKID до RUB
₽0,033994019
|1 ZKID до INR
₹0,037298572
|1 ZKID до IDR
Rp7,099998864
|1 ZKID до KRW
₩0,591666572
|1 ZKID до PHP
₱0,024652052
|1 ZKID до EGP
￡E.0,021945177
|1 ZKID до BRL
R$0,002377719
|1 ZKID до CAD
C$0,000593347
|1 ZKID до BDT
৳0,05292482
|1 ZKID до NGN
₦0,670430138
|1 ZKID до UAH
₴0,018133897
|1 ZKID до VES
Bs0,0446093
|1 ZKID до PKR
Rs0,12282716
|1 ZKID до KZT
₸0,226043552
|1 ZKID до THB
฿0,014171032
|1 ZKID до TWD
NT$0,012780781
|1 ZKID до AED
د.إ0,001589477
|1 ZKID до CHF
Fr0,000350811
|1 ZKID до HKD
HK$0,003395504
|1 ZKID до MAD
.د.م0,003919555
|1 ZKID до MXN
$0,008254886