Сьогоднішня ціна zkSync id (ZKID)

Поточна ціна zkSync id (ZKID) сьогодні становить 0,0004331 USD з ринковою капіталізацією $ 28,59K USD. Ціна ZKID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkSync id:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни zkSync id протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 66,00M USD

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