Сьогоднішня ціна zkSwap Finance

Поточна ціна zkSwap Finance (ZF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZF до USD становить $ 0 за ZF.

zkSwap Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 232,011, з циркуляційною пропозицією у 649.54M ZF. Протягом останніх 24 годин ZF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.08972, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZF змінився на -0.70% за останню годину та на -3.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.62K.

Ринкова інформація щодо zkSwap Finance (ZF)

Ринкова капіталізація $ 232.01K$ 232.01K $ 232.01K Обсяг (за 24 год) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 357.19K$ 357.19K $ 357.19K Циркуляційне постачання 649.54M 649.54M 649.54M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація zkSwap Finance — $ 232.01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.62K. Циркуляційна пропозиція ZF — 649.54M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 357.19K.