Що таке zkRace?

zkRace (раніше відомий як DeRace) — це передовий геймінг-проект у сфері гонок коней на базі Web3, а також перша в світі інноваційна інфраструктура на основі zk-rollup, розроблена спеціально для GameFi та підтримувана ZERC.

Що робить zkRace унікальним?

Як гра, zkRace поєднує два значно розвиваючихся ринки об’ємом багатомільярдів доларів: відеоігри та гонки коней, всі з яких об’єднані технологіями блокчейну та NFT.

Інфраструктура zkRace, побудована на технології zk-rollup, створена для всіх потреб геймінгу у сфері Web3, забезпечуючи масштабованість, прозорість та безперешкодність проектів GameFi.

Що далі для zkRace?

Ця інноваційна технологія готується прийняти й інші GameFi-проекти, що прагнуть обійти традиційні обмеження блокчейну. Використовуючи ZERC для оплати транзакцій, ця система значно підвищує корисність та попит на ZERC, що напряму походить від її практичного застосування.

Для чого можна використовувати zkRace?

Потужний токен zkRace — ZERC — покликаний запустити революцію GameFi, надаючи неперевершену корисність завдяки підтримці як самої гри, так і базової інфраструктури.

Започатковано zkRace. Підтримується ZERC. Розроблено для GameFi та далеко за його межами.

Яка зараз актуальна вартість zkRace?

Сьогодні zkRace торгується за ціною ₴0.114599359700593632000, змінивши свою ціну на -0.00% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є ZERC саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має zkRace сьогодні?

zkRace має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував ZERC протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.1145764407101531456000 до ₴0.1146835429154808032000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі ZERC сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику zkRace?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token, побудований на --, профіль ризику ZERC може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.