Ціна ZKPEPE (ZKPEPE)
Поточна ціна ZKPEPE (ZKPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.43K USD. Ціна ZKPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKPEPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.40 USD
- зміна ціни ZKPEPE протягом дня — -9.91%
- циркуляційна пропозиція – 69.16B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKPEPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZKPEPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZKPEPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZKPEPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.91%
|30 днів
|$ 0
|-63.49%
|60 днів
|$ 0
|-29.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZKPEPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-9.91%
+5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $PEPE of zkSync, bringing meme magic to the zk ecosystem.
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