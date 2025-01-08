Сьогоднішня ціна ZKPEPE (ZKPEPE)

Поточна ціна ZKPEPE (ZKPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.43K USD. Ціна ZKPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKPEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.40 USD

- зміна ціни ZKPEPE протягом дня — -9.91%

- циркуляційна пропозиція – 69.16B USD

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