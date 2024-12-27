Сьогоднішня ціна zKML (ZKML)

Поточна ціна zKML (ZKML) сьогодні становить 0.3106 USD з ринковою капіталізацією $ 29.73M USD. Ціна ZKML до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zKML:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.80K USD

- зміна ціни zKML протягом дня — -12.18%

- циркуляційна пропозиція – 96.43M USD

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