Ціна zKML (ZKML)
Поточна ціна zKML (ZKML) сьогодні становить 0.3106 USD з ринковою капіталізацією $ 29.73M USD. Ціна ZKML до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zKML:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.80K USD
- зміна ціни zKML протягом дня — -12.18%
- циркуляційна пропозиція – 96.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zKML до USD становила $ -0.0430843588820577.
За останні 30 днів зміна ціни zKML до USD становила $ -0.0246193052.
За останні 60 днів зміна ціни zKML до USD становила $ +0.4698079381.
За останні 90 днів зміна ціни zKML до USD становила $ +0.11300046982445729.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0430843588820577
|-12.18%
|30 днів
|$ -0.0246193052
|-7.92%
|60 днів
|$ +0.4698079381
|+151.26%
|90 днів
|$ +0.11300046982445729
|+57.19%
Останній аналіз цін zKML: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.20%
-12.18%
-8.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices. Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include: Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure. Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities. Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.
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