Ціна ZkLock (ZKLK)
Поточна ціна ZkLock (ZKLK) сьогодні становить 0.00102752 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZkLock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.57 USD
- зміна ціни ZkLock протягом дня — -7.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZkLock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZkLock до USD становила $ -0.0006557479.
За останні 60 днів зміна ціни ZkLock до USD становила $ +0.0005242163.
За останні 90 днів зміна ціни ZkLock до USD становила $ -0.0008874428674434537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.60%
|30 днів
|$ -0.0006557479
|-63.81%
|60 днів
|$ +0.0005242163
|+51.02%
|90 днів
|$ -0.0008874428674434537
|-46.34%
Останній аналіз цін ZkLock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.60%
+4.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZkLock stands as a beacon of security in an era where data breaches and privacy invasions are becoming the norm. ZkLock specializes in Privacy-Preserving Machine Learning (PPML), decentralized anonymous routing, signature hardware security, user data sovereignty, and scalable privacy infrastructure. Our innovative solutions are built on the principles of federated learning, secure multiparty computation, and advanced encryption techniques, ensuring that privacy is not just an option but a standard.
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