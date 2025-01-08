Сьогоднішня ціна ZkLock (ZKLK)

Поточна ціна ZkLock (ZKLK) сьогодні становить 0.00102752 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZkLock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.57 USD

- зміна ціни ZkLock протягом дня — -7.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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