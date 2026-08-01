Сьогоднішня ціна zkLink

Поточна ціна zkLink (ZKL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZKL до USD становить $ 0 за ZKL.

zkLink наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 126 599, з циркуляційною пропозицією у 603,33M ZKL. Протягом останніх 24 годин ZKL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,750654, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZKL змінився на +0,18% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 60,53K.

Ринкова інформація щодо zkLink (ZKL)

Ринкова капіталізація $ 126,60K$ 126,60K $ 126,60K Обсяг (за 24 год) $ 60,53K$ 60,53K $ 60,53K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 209,83K$ 209,83K $ 209,83K Циркуляційне постачання 603,33M 603,33M 603,33M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація zkLink — $ 126,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,53K. Циркуляційна пропозиція ZKL — 603,33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 209,83K.