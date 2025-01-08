Ціна zkLend (ZEND)
Поточна ціна zkLend (ZEND) сьогодні становить 0.10098 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkLend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.65K USD
- зміна ціни zkLend протягом дня — -5.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkLend до USD становила $ -0.005618415775758.
За останні 30 днів зміна ціни zkLend до USD становила $ -0.0518111819.
За останні 60 днів зміна ціни zkLend до USD становила $ -0.0265834596.
За останні 90 днів зміна ціни zkLend до USD становила $ -0.00509276382848034.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005618415775758
|-5.27%
|30 днів
|$ -0.0518111819
|-51.30%
|60 днів
|$ -0.0265834596
|-26.32%
|90 днів
|$ -0.00509276382848034
|-4.80%
Останній аналіз цін zkLend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-5.27%
+1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.
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