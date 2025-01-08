Ціна zkLaunchpad (ZKPAD)
Поточна ціна zkLaunchpad (ZKPAD) сьогодні становить 0.00233656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkLaunchpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.18 USD
- зміна ціни zkLaunchpad протягом дня — -8.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkLaunchpad до USD становила $ -0.000222590799430185.
За останні 30 днів зміна ціни zkLaunchpad до USD становила $ -0.0004798011.
За останні 60 днів зміна ціни zkLaunchpad до USD становила $ -0.0005721022.
За останні 90 днів зміна ціни zkLaunchpad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000222590799430185
|-8.69%
|30 днів
|$ -0.0004798011
|-20.53%
|60 днів
|$ -0.0005721022
|-24.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zkLaunchpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-8.69%
-5.26%
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