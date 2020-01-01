Токеноміка ZKitty Bot ($ZKITTY) Дізнайтеся ключову інформацію про ZKitty Bot ($ZKITTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни ZKitty Bot ($ZKITTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZKitty Bot ($ZKITTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 77,48K $ 77,48K $ 77,48K Загальна пропозиція: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 191,61K $ 191,61K $ 191,61K Історичний максимум: $ 0,116901 $ 0,116901 $ 0,116901 Історичний мінімум: $ 0,00496324 $ 0,00496324 $ 0,00496324 Поточна ціна: $ 0,03832239 $ 0,03832239 $ 0,03832239 Дізнайтеся більше про ціну ZKitty Bot ($ZKITTY)

Токеноміка ZKitty Bot ($ZKITTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZKitty Bot ($ZKITTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $ZKITTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ZKITTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ZKITTY, досліджуйте ціну токена $ZKITTY в реальному часі!

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