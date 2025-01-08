Сьогоднішня ціна ZKitty Bot ($ZKITTY)

Поточна ціна ZKitty Bot ($ZKITTY) сьогодні становить 0.03831343 USD з ринковою капіталізацією $ 77.46K USD. Ціна $ZKITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKitty Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.90K USD

- зміна ціни ZKitty Bot протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 2.02M USD

Отримуйте оновлення цін $ZKITTY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $ZKITTY.