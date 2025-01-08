Ціна ZKitty Bot ($ZKITTY)
Поточна ціна ZKitty Bot ($ZKITTY) сьогодні становить 0.03831343 USD з ринковою капіталізацією $ 77.46K USD. Ціна $ZKITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKitty Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.90K USD
- зміна ціни ZKitty Bot протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 2.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKitty Bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZKitty Bot до USD становила $ -0.0000434014.
За останні 60 днів зміна ціни ZKitty Bot до USD становила $ -0.0000261029.
За останні 90 днів зміна ціни ZKitty Bot до USD становила $ +0.00001522333963527.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0000434014
|-0.11%
|60 днів
|$ -0.0000261029
|-0.06%
|90 днів
|$ +0.00001522333963527
|+0.04%
Останній аналіз цін ZKitty Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.02%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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