Сьогоднішня ціна zkInfra (ZKIN)

Поточна ціна zkInfra (ZKIN) сьогодні становить 0.03134431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkInfra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20 USD

- зміна ціни zkInfra протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ZKIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZKIN.