Ціна zkInfra (ZKIN)
Поточна ціна zkInfra (ZKIN) сьогодні становить 0.03134431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkInfra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20 USD
- зміна ціни zkInfra протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkInfra до USD становила $ -0.00038024817529736.
За останні 30 днів зміна ціни zkInfra до USD становила $ -0.0039131051.
За останні 60 днів зміна ціни zkInfra до USD становила $ +0.0128376420.
За останні 90 днів зміна ціни zkInfra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00038024817529736
|-1.19%
|30 днів
|$ -0.0039131051
|-12.48%
|60 днів
|$ +0.0128376420
|+40.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zkInfra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.19%
+5.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).
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