Сьогоднішня ціна zkHive (ZKHIVE)

Поточна ціна zkHive (ZKHIVE) сьогодні становить 0.00167871 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKHIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkHive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31 USD

- зміна ціни zkHive протягом дня — -8.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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