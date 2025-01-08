Ціна zkHive (ZKHIVE)
Поточна ціна zkHive (ZKHIVE) сьогодні становить 0.00167871 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKHIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkHive:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.31 USD
- зміна ціни zkHive протягом дня — -8.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkHive до USD становила $ -0.00016598381493287.
За останні 30 днів зміна ціни zkHive до USD становила $ -0.0005217877.
За останні 60 днів зміна ціни zkHive до USD становила $ -0.0003806607.
За останні 90 днів зміна ціни zkHive до USD становила $ -0.0006897398865144924.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016598381493287
|-8.99%
|30 днів
|$ -0.0005217877
|-31.08%
|60 днів
|$ -0.0003806607
|-22.67%
|90 днів
|$ -0.0006897398865144924
|-29.12%
Останній аналіз цін zkHive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-8.99%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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