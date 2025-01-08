Ціна zkGUN (ZKGUN)
Поточна ціна zkGUN (ZKGUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKGUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkGUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.89 USD
- зміна ціни zkGUN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkGUN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни zkGUN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни zkGUN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни zkGUN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.53%
|60 днів
|$ 0
|+23.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zkGUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkGUN is a multi-chain, self-custody cryptocurrency wallet with a built-in cross-chain swap. Our multi-chain decentralized exchange prioritizes your anonymity, security, and the freedom to swap without any constraints. In short, it’s a simple, yet secure interoperability & asset storage solution. The multi-chain nature of the zkGUN wallet means you can securely store, send and receive digital assets with privacy and security. This also means you can connect with thousands of Web3 decentralized applications (dApps).
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