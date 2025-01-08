Сьогоднішня ціна ZKGPT (ZKGPT)

Поточна ціна ZKGPT (ZKGPT) сьогодні становить 0.00276161 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна ZKGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 672.03K USD

- зміна ціни ZKGPT протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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