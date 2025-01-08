Ціна ZKGPT (ZKGPT)
Поточна ціна ZKGPT (ZKGPT) сьогодні становить 0.00276161 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна ZKGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 672.03K USD
- зміна ціни ZKGPT протягом дня — -2.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKGPT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZKGPT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZKGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZKGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZKGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
-2.47%
+470.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.
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