Сьогоднішня ціна zkExchange (ZKEX)

Поточна ціна zkExchange (ZKEX) сьогодні становить 0.136626 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkExchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 780.10K USD

- зміна ціни zkExchange протягом дня — +27.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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