Ціна zkExchange (ZKEX)
Поточна ціна zkExchange (ZKEX) сьогодні становить 0.136626 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkExchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 780.10K USD
- зміна ціни zkExchange протягом дня — +27.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZKEX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZKEX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkExchange до USD становила $ +0.0294622.
За останні 30 днів зміна ціни zkExchange до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни zkExchange до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни zkExchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0294622
|+27.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zkExchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.38%
+27.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZKEX до AUD
A$0.21996786
|1 ZKEX до GBP
￡0.11203332
|1 ZKEX до EUR
€0.13252722
|1 ZKEX до USD
$0.136626
|1 ZKEX до MYR
RM0.614817
|1 ZKEX до TRY
₺4.84065918
|1 ZKEX до JPY
¥21.35054502
|1 ZKEX до RUB
₽13.99869996
|1 ZKEX до INR
₹11.82907908
|1 ZKEX до IDR
Rp2,239.77013344
|1 ZKEX до PHP
₱7.9994523
|1 ZKEX до EGP
￡E.6.86135772
|1 ZKEX до BRL
R$0.8334186
|1 ZKEX до CAD
C$0.19674144
|1 ZKEX до BDT
৳16.600059
|1 ZKEX до NGN
₦212.81275638
|1 ZKEX до UAH
₴5.75332086
|1 ZKEX до VES
Bs7.377804
|1 ZKEX до PKR
Rs38.08859628
|1 ZKEX до KZT
₸72.51834828
|1 ZKEX до THB
฿4.69856814
|1 ZKEX до TWD
NT$4.49362914
|1 ZKEX до CHF
Fr0.12432966
|1 ZKEX до HKD
HK$1.06295028
|1 ZKEX до MAD
.د.م1.37172504