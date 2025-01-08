Ціна zkEra Finance (ZKE)
Поточна ціна zkEra Finance (ZKE) сьогодні становить 0.059648 USD з ринковою капіталізацією $ 103.56K USD. Ціна ZKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkEra Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.76 USD
- зміна ціни zkEra Finance протягом дня — -4.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkEra Finance до USD становила $ -0.0030003464779369.
За останні 30 днів зміна ціни zkEra Finance до USD становила $ +0.0003361641.
За останні 60 днів зміна ціни zkEra Finance до USD становила $ +0.0300175875.
За останні 90 днів зміна ціни zkEra Finance до USD становила $ +0.014472413841156225.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0030003464779369
|-4.78%
|30 днів
|$ +0.0003361641
|+0.56%
|60 днів
|$ +0.0300175875
|+50.32%
|90 днів
|$ +0.014472413841156225
|+32.04%
Останній аналіз цін zkEra Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-4.78%
+1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkEra Finance is a decentralized spot and perpetual trading platform offering minimal swap charges and trades with zero price impact.
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