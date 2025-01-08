Сьогоднішня ціна zkEra Finance (ZKE)

Поточна ціна zkEra Finance (ZKE) сьогодні становить 0.059648 USD з ринковою капіталізацією $ 103.56K USD. Ціна ZKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkEra Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.76 USD

- зміна ціни zkEra Finance протягом дня — -4.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD

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