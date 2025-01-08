Ціна ZKDX (ZKDX)
Поточна ціна ZKDX (ZKDX) сьогодні становить 0.00134937 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.51 USD
- зміна ціни ZKDX протягом дня — -2.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKDX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZKDX до USD становила $ -0.0003029825.
За останні 60 днів зміна ціни ZKDX до USD становила $ -0.0000712735.
За останні 90 днів зміна ціни ZKDX до USD становила $ +0.0000516194383668934.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.64%
|30 днів
|$ -0.0003029825
|-22.45%
|60 днів
|$ -0.0000712735
|-5.28%
|90 днів
|$ +0.0000516194383668934
|+3.98%
Останній аналіз цін ZKDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.64%
-4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkDX is a decentralized derivatives protocol of liquidity mode built on L2 networks, which supports the trading of crypto perpetual futures, foreign currency, stocks, and various innovative financial derivatives.
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