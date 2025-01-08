Ціна zkDoge (ZKDOGE)
Поточна ціна zkDoge (ZKDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zkDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD
- зміна ціни zkDoge протягом дня — -10.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zkDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни zkDoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни zkDoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни zkDoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.89%
|30 днів
|$ 0
|-69.16%
|60 днів
|$ 0
|-49.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін zkDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.17%
-10.89%
-8.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zkDoge is a community-owned, fair launched token launching on zkSync Era∎.
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