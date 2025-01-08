Сьогоднішня ціна ZKCrypt AI (ZKAI)

Поточна ціна ZKCrypt AI (ZKAI) сьогодні становить 0.321326 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKCrypt AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.45K USD

- зміна ціни ZKCrypt AI протягом дня — -17.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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