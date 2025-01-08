Ціна ZKCrypt AI (ZKAI)
Поточна ціна ZKCrypt AI (ZKAI) сьогодні становить 0.321326 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKCrypt AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.45K USD
- зміна ціни ZKCrypt AI протягом дня — -17.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKCrypt AI до USD становила $ -0.0676926898381208.
За останні 30 днів зміна ціни ZKCrypt AI до USD становила $ -0.0772129669.
За останні 60 днів зміна ціни ZKCrypt AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZKCrypt AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0676926898381208
|-17.40%
|30 днів
|$ -0.0772129669
|-24.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZKCrypt AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-17.40%
-27.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks. ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security.
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