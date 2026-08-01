Сьогоднішня ціна zkCLOB

Поточна ціна zkCLOB (Z) сьогодні становить $ 0.00195659, зі зміною 0.51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації Z до USD становить $ 0.00195659 за Z.

zkCLOB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 87,802, з циркуляційною пропозицією у 44.87M Z. Протягом останніх 24 годин Z торгувався між $ 0.00194725 (мінімум) та $ 0.00198444 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.078908, тоді як історичний мінімум — $ 0.00190867.

У короткостроковій динаміці Z змінився на -0.03% за останню годину та на +0.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13.70.

Ринкова інформація щодо zkCLOB (Z)

Ринкова капіталізація $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K Обсяг (за 24 год) $ 13.70$ 13.70 $ 13.70 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149.91K$ 149.91K $ 149.91K Циркуляційне постачання 44.87M 44.87M 44.87M Загальна пропозиція 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

Поточна ринкова капіталізація zkCLOB — $ 87.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13.70. Циркуляційна пропозиція Z — 44.87M, зі загальною пропозицією 76618059.44962475. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149.91K.