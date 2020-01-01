Токеноміка ZKBase (ZKB) Дізнайтеся ключову інформацію про ZKBase (ZKB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZKBase (ZKB) Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders Офіційний вебсайт: https://zkbase.org Купити ZKB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZKBase (ZKB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZKBase (ZKB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 804,59K $ 804,59K $ 804,59K Загальна пропозиція: $ 598,01M $ 598,01M $ 598,01M Циркуляційна пропозиція: $ 223,45M $ 223,45M $ 223,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Історичний максимум: $ 11,24 $ 11,24 $ 11,24 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00360078 $ 0,00360078 $ 0,00360078 Дізнайтеся більше про ціну ZKBase (ZKB)

Токеноміка ZKBase (ZKB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZKBase (ZKB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZKB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZKB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZKB, досліджуйте ціну токена ZKB в реальному часі!

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