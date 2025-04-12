Ціна ZKBase (ZKB)
Поточна ціна ZKBase (ZKB) сьогодні становить 0.00341788 USD з ринковою капіталізацією $ 763.73K USD. Ціна ZKB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZKBase:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZKBase протягом дня — +10.55%
- циркуляційна пропозиція – 223.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZKBase до USD становила $ +0.00032604.
За останні 30 днів зміна ціни ZKBase до USD становила $ -0.0007201227.
За останні 60 днів зміна ціни ZKBase до USD становила $ -0.0009815443.
За останні 90 днів зміна ціни ZKBase до USD становила $ -0.003010771836518078.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032604
|+10.55%
|30 днів
|$ -0.0007201227
|-21.06%
|60 днів
|$ -0.0009815443
|-28.71%
|90 днів
|$ -0.003010771836518078
|-46.83%
Останній аналіз цін ZKBase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+10.55%
+26.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders
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