Сьогоднішня ціна ZKBase (ZKB)

Поточна ціна ZKBase (ZKB) сьогодні становить 0.00341788 USD з ринковою капіталізацією $ 763.73K USD. Ціна ZKB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZKBase:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZKBase протягом дня — +10.55%

- циркуляційна пропозиція – 223.45M USD

Отримуйте оновлення цін ZKB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZKB.