Сьогоднішня ціна zkApes Token (ZAT)

Поточна ціна zkApes Token (ZAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.56K USD. Ціна ZAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zkApes Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 197.37 USD

- зміна ціни zkApes Token протягом дня — -11.43%

- циркуляційна пропозиція – 45.68T USD

Отримуйте оновлення цін ZAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZAT.