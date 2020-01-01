Токеноміка zJOE (ZJOE) Дізнайтеся ключову інформацію про zJOE (ZJOE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація zJOE (ZJOE) Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Офіційний вебсайт: https://vectorfinance.io/ Whitepaper: https://docs.vectorfinance.io/ Купити ZJOE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни zJOE (ZJOE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена zJOE (ZJOE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Загальна пропозиція: $ 14,12M $ 14,12M $ 14,12M Циркуляційна пропозиція: $ 14,12M $ 14,12M $ 14,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Історичний максимум: $ 0,839411 $ 0,839411 $ 0,839411 Історичний мінімум: $ 0,087044 $ 0,087044 $ 0,087044 Поточна ціна: $ 0,148327 $ 0,148327 $ 0,148327 Дізнайтеся більше про ціну zJOE (ZJOE)

Токеноміка zJOE (ZJOE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки zJOE (ZJOE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZJOE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZJOE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZJOE, досліджуйте ціну токена ZJOE в реальному часі!

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