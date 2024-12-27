Сьогоднішня ціна zJOE (ZJOE)

Поточна ціна zJOE (ZJOE) сьогодні становить 0.311229 USD з ринковою капіталізацією $ 4.36M USD. Ціна ZJOE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності zJOE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09K USD

- зміна ціни zJOE протягом дня — -1.67%

- циркуляційна пропозиція – 14.12M USD

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