Ціна zJOE (ZJOE)
Поточна ціна zJOE (ZJOE) сьогодні становить 0.311229 USD з ринковою капіталізацією $ 4.36M USD. Ціна ZJOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності zJOE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09K USD
- зміна ціни zJOE протягом дня — -1.67%
- циркуляційна пропозиція – 14.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни zJOE до USD становила $ -0.0053051583749034.
За останні 30 днів зміна ціни zJOE до USD становила $ -0.0861874642.
За останні 60 днів зміна ціни zJOE до USD становила $ +0.0966314069.
За останні 90 днів зміна ціни zJOE до USD становила $ -0.0124473108799757.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0053051583749034
|-1.67%
|30 днів
|$ -0.0861874642
|-27.69%
|60 днів
|$ +0.0966314069
|+31.05%
|90 днів
|$ -0.0124473108799757
|-3.84%
Останній аналіз цін zJOE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.46%
-1.67%
-1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.
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