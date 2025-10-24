Інформація щодо ціни Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,046$ 1,046 $ 1,046 Найнижча ціна $ 1,028$ 1,028 $ 1,028 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Zivoe Vault (ZVLT) становить $1,042. За останні 24 години ZVLT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZVLT становить $ 1,046, тоді як його історичний мінімум — $ 1,028.

Що стосується короткострокових результатів, то ZVLT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zivoe Vault (ZVLT)

Ринкова капіталізація $ 6,30M$ 6,30M $ 6,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,30M$ 6,30M $ 6,30M Циркуляційне постачання 6,04M 6,04M 6,04M Загальна пропозиція 6 042 535,78464959 6 042 535,78464959 6 042 535,78464959

Поточна ринкова капіталізація Zivoe Vault — $ 6,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZVLT — 6,04M, зі загальною пропозицією 6042535.78464959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,30M.