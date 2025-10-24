Актуальна ціна Zivoe Vault сьогодні становить 1,042 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZVLT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZVLT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Zivoe Vault сьогодні становить 1,042 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZVLT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZVLT на MEXC вже зараз.

$1,042
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:58:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 1,046
$ 1,028
Актуальна ціна Zivoe Vault (ZVLT) становить $1,042. За останні 24 години ZVLT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZVLT становить $ 1,046, тоді як його історичний мінімум — $ 1,028.

Що стосується короткострокових результатів, то ZVLT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6,30M
$ 6,30M$ 6,30M

$ 6,30M
6,04M
6 042 535,78464959
Поточна ринкова капіталізація Zivoe Vault — $ 6,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZVLT — 6,04M, зі загальною пропозицією 6042535.78464959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,30M.

Історія ціни Zivoe Vault (ZVLT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zivoe Vault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zivoe Vault до USD становила $ -0,0003892912.
За останні 60 днів зміна ціни Zivoe Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zivoe Vault до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0003892912-0,03%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Zivoe Vault (USD)

Скільки коштуватиме Zivoe Vault (ZVLT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Zivoe Vault (ZVLT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Zivoe Vault.

Перегляньте прогноз ціни Zivoe Vault вже зараз!

Токеноміка Zivoe Vault (ZVLT)

Розуміння токеноміки Zivoe Vault (ZVLT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZVLT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Zivoe Vault (ZVLT)

Скільки сьогодні коштує Zivoe Vault (ZVLT)?
Актуальна ціна ZVLT у USD становить 1,042 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZVLT до USD?
Поточна ціна ZVLT до USD — $ 1,042. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Zivoe Vault?
Ринкова капіталізація ZVLT — $ 6,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZVLT?
Циркуляційна пропозиція ZVLT — 6,04M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZVLT?
ZVLT досяг історичної максимальної ціни у 1,046 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZVLT?
Історична мінімальна ціна ZVLT становила 1,028 USD.
Який обсяг торгівлі ZVLT?
Актуальний обсяг торгівлі ZVLT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZVLT цього року?
ZVLT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZVLT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:58:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

