Сьогоднішня ціна Ziv4 Labs (ZIV4)

Поточна ціна Ziv4 Labs (ZIV4) сьогодні становить 0.03476905 USD з ринковою капіталізацією $ 54.87K USD. Ціна ZIV4 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ziv4 Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.47K USD

- зміна ціни Ziv4 Labs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.58M USD

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