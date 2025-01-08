Ціна Ziv4 Labs (ZIV4)
Поточна ціна Ziv4 Labs (ZIV4) сьогодні становить 0.03476905 USD з ринковою капіталізацією $ 54.87K USD. Ціна ZIV4 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ziv4 Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.47K USD
- зміна ціни Ziv4 Labs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ziv4 Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ziv4 Labs до USD становила $ +0.0068698288.
За останні 60 днів зміна ціни Ziv4 Labs до USD становила $ -0.0069241380.
За останні 90 днів зміна ціни Ziv4 Labs до USD становила $ -0.00730254112084251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0068698288
|+19.76%
|60 днів
|$ -0.0069241380
|-19.91%
|90 днів
|$ -0.00730254112084251
|-17.35%
Останній аналіз цін Ziv4 Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZIV4 Token is financial base of the Ziv4 Super App. Ziv4 Super App includes algo-trade, asset tracking, manuel trade terminals and moreover focus on News Trade.
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