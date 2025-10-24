Інформація щодо ціни Zirodelta (ZDLT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00197167 $ 0,00197167 $ 0,00197167 Мін. за 24 год $ 0,00237427 $ 0,00237427 $ 0,00237427 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00197167$ 0,00197167 $ 0,00197167 Макс. за 24 год $ 0,00237427$ 0,00237427 $ 0,00237427 Рекордний максимум $ 0,00822159$ 0,00822159 $ 0,00822159 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,58% Зміна ціни (1 дн.) +6,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +59,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +59,53%

Актуальна ціна Zirodelta (ZDLT) становить $0,00220318. За останні 24 години ZDLT торгувався між мінімумом у $ 0,00197167 і максимумом у $ 0,00237427, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZDLT становить $ 0,00822159, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZDLT змінився на -4,58% за останню годину, +6,97% за 24 години та на +59,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zirodelta (ZDLT)

Ринкова капіталізація $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 912 781,8823426 999 912 781,8823426 999 912 781,8823426

Поточна ринкова капіталізація Zirodelta — $ 2,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZDLT — 999,91M, зі загальною пропозицією 999912781.8823426. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,20M.