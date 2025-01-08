Ціна ZipSwap (ZIP)
Поточна ціна ZipSwap (ZIP) сьогодні становить 0.03661421 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZipSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 378.64 USD
- зміна ціни ZipSwap протягом дня — -8.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZIP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZIP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZipSwap до USD становила $ -0.00333330349272393.
За останні 30 днів зміна ціни ZipSwap до USD становила $ -0.0053525837.
За останні 60 днів зміна ціни ZipSwap до USD становила $ +0.0041809510.
За останні 90 днів зміна ціни ZipSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00333330349272393
|-8.34%
|30 днів
|$ -0.0053525837
|-14.61%
|60 днів
|$ +0.0041809510
|+11.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZipSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-8.34%
+0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZIP is the governance token for ZipSwap. ZipSwap is a more gas efficient decentralized exchange deployed to the Optimistic Ethereum blockchain based on a modified UniswapV2 codebase.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZIP до AUD
A$0.058582736
|1 ZIP до GBP
￡0.029291368
|1 ZIP до EUR
€0.0351496416
|1 ZIP до USD
$0.03661421
|1 ZIP до MYR
RM0.1643978029
|1 ZIP до TRY
₺1.2939461814
|1 ZIP до JPY
¥5.7905373115
|1 ZIP до RUB
₽3.9268740225
|1 ZIP до INR
₹3.1422315022
|1 ZIP до IDR
Rp590.5516915163
|1 ZIP до PHP
₱2.1371714377
|1 ZIP до EGP
￡E.1.8541435944
|1 ZIP до BRL
R$0.223346681
|1 ZIP до CAD
C$0.0523583203
|1 ZIP до BDT
৳4.459610778
|1 ZIP до NGN
₦56.5905568339
|1 ZIP до UAH
₴1.5575684934
|1 ZIP до VES
Bs1.94055313
|1 ZIP до PKR
Rs10.2614984946
|1 ZIP до KZT
₸19.4652124623
|1 ZIP до THB
฿1.2661193818
|1 ZIP до TWD
NT$1.2031429406
|1 ZIP до CHF
Fr0.032952789
|1 ZIP до HKD
HK$0.2844924117
|1 ZIP до MAD
.د.م0.3683389526