Ціна Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)
Поточна ціна Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) сьогодні становить 227.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZIPPYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zippy Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.46 USD
- зміна ціни Zippy Staked SOL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZIPPYSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZIPPYSOL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zippy Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zippy Staked SOL до USD становила $ -22.1271055230.
За останні 60 днів зміна ціни Zippy Staked SOL до USD становила $ +16.0676119290.
За останні 90 днів зміна ціни Zippy Staked SOL до USD становила $ +79.4587136989995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -22.1271055230
|-9.73%
|60 днів
|$ +16.0676119290
|+7.07%
|90 днів
|$ +79.4587136989995
|+53.74%
Останній аналіз цін Zippy Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zippy is a lquid stake pool on Solana that allows users to stake their SOL and get a liquid staking token (LST) in return called zippySOL. The value of zippySOL vs SOL increases each epoch. Zippy is built on the SPL stake pool program from Solana foundation that has been audited 9 times. The LST, zippySOL, can be used in defi throughout Solana. Currently supported integrations exists to Kamino, Solend, Meteora, Sanctum, Hawksight and Orca. SOL deposited into the stake pool is delegated to the best and most diverse validators on Solana using a clear delegation strategy. The delegation strategy is algorithmic and automatically computes a score for each validator balancing high APY for stakers while supporting a healthy network. A validator is scored mainly on performance and decentralization. For example, a validator with good performance that is located in a data center together with a lot of other high stake validators will be scored lower than a validator of similar performance situated in a less crowded data center. Other factors that hurt the network are also considered, e.g. vote lagging and excessive delinquencies. The score is used by the Zippy stake bot to automatically and regularly rebalance the pool to the top validators. As the total staked SOL in the pool grows, more and more validators will be receiving stake. For more information see https://docs.zippystake.org/delegation-strategy
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZIPPYSOL до AUD
A$363.696
|1 ZIPPYSOL до GBP
￡181.848
|1 ZIPPYSOL до EUR
€218.2176
|1 ZIPPYSOL до USD
$227.31
|1 ZIPPYSOL до MYR
RM1,020.6219
|1 ZIPPYSOL до TRY
₺8,030.8623
|1 ZIPPYSOL до JPY
¥35,937.711
|1 ZIPPYSOL до RUB
₽24,378.9975
|1 ZIPPYSOL до INR
₹19,510.0173
|1 ZIPPYSOL до IDR
Rp3,666,289.8093
|1 ZIPPYSOL до PHP
₱13,261.2654
|1 ZIPPYSOL до EGP
￡E.11,513.2515
|1 ZIPPYSOL до BRL
R$1,386.591
|1 ZIPPYSOL до CAD
C$325.0533
|1 ZIPPYSOL до BDT
৳27,686.358
|1 ZIPPYSOL до NGN
₦351,328.0629
|1 ZIPPYSOL до UAH
₴9,669.7674
|1 ZIPPYSOL до VES
Bs12,047.43
|1 ZIPPYSOL до PKR
Rs63,705.9006
|1 ZIPPYSOL до KZT
₸120,844.8153
|1 ZIPPYSOL до THB
฿7,855.8336
|1 ZIPPYSOL до TWD
NT$7,458.0411
|1 ZIPPYSOL до CHF
Fr204.579
|1 ZIPPYSOL до HKD
HK$1,766.1987
|1 ZIPPYSOL до MAD
.د.م2,286.7386