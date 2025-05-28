Сьогоднішня ціна ZIPPY ($ZIPPY)

Поточна ціна ZIPPY ($ZIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195,43K USD. Ціна $ZIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZIPPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZIPPY протягом дня — -1,09%

- циркуляційна пропозиція – 690,00M USD

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