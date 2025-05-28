Ціна ZIPPY ($ZIPPY)
Поточна ціна ZIPPY ($ZIPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195,43K USD. Ціна $ZIPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZIPPY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZIPPY протягом дня — -1,09%
- циркуляційна пропозиція – 690,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZIPPY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZIPPY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZIPPY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZIPPY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZIPPY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,06%
-1,09%
+16,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.
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