Сьогоднішня ціна Zipmex (ZMT)

Поточна ціна Zipmex (ZMT) сьогодні становить 0.00226963 USD з ринковою капіталізацією $ 201.03K USD. Ціна ZMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zipmex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13 USD

- зміна ціни Zipmex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 88.57M USD

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