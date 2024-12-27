Сьогоднішня ціна ZINU (ZINU)

Поточна ціна ZINU (ZINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417.71K USD. Ціна ZINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZINU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.73 USD

- зміна ціни ZINU протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.90B USD

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