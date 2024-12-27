Ціна ZINU (ZINU)
Поточна ціна ZINU (ZINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417.71K USD. Ціна ZINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZINU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.73 USD
- зміна ціни ZINU протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.90B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZINU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZINU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZINU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZINU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+23.86%
|60 днів
|$ 0
|+13.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZINU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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