Сьогоднішня ціна ZINC

Поточна ціна ZINC (ZINC) сьогодні становить $ 1,018, зі зміною 1,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZINC до USD становить $ 1,018 за ZINC.

ZINC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 205 000, з циркуляційною пропозицією у 296,57K ZINC. Протягом останніх 24 годин ZINC торгувався між $ 0,980598 (мінімум) та $ 1,21 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 26,16, тоді як історичний мінімум — $ 0,625313.

У короткостроковій динаміці ZINC змінився на -6,38% за останню годину та на -33,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,86K.

Ринкова інформація щодо ZINC (ZINC)

Ринкова капіталізація $ 205,00K$ 205,00K $ 205,00K Обсяг (за 24 год) $ 14,86K$ 14,86K $ 14,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 381,39K$ 381,39K $ 381,39K Циркуляційне постачання 296,57K 296,57K 296,57K Загальна пропозиція 374 536,599663807 374 536,599663807 374 536,599663807

Поточна ринкова капіталізація ZINC — $ 205,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,86K. Циркуляційна пропозиція ZINC — 296,57K, зі загальною пропозицією 374536.599663807. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 381,39K.