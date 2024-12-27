Ціна ZilSwap (ZWAP)
Поточна ціна ZilSwap (ZWAP) сьогодні становить 0.416949 USD з ринковою капіталізацією $ 362.34K USD. Ціна ZWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZilSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 292.28 USD
- зміна ціни ZilSwap протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 869.04K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZilSwap до USD становила $ -0.0018350819420786.
За останні 30 днів зміна ціни ZilSwap до USD становила $ -0.1484640728.
За останні 60 днів зміна ціни ZilSwap до USD становила $ +0.1113266338.
За останні 90 днів зміна ціни ZilSwap до USD становила $ +0.0389282497113139.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018350819420786
|-0.43%
|30 днів
|$ -0.1484640728
|-35.60%
|60 днів
|$ +0.1113266338
|+26.70%
|90 днів
|$ +0.0389282497113139
|+10.30%
Останній аналіз цін ZilSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.29%
-0.43%
+7.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zilliqa is a high-security, high-throughput public blockchain platform designed to scale to thousands of transactions per second. While the project was borne out of Singapore, Zilliqa is recognised globally as one of the World’s leading blockchain platforms. At the time of the ZWAP launch the Zilliqa blockchain has processed almost 12 million transactions since launching its Mainnet in January 2019. It has a thriving global community of over 150,000 enthusiasts, more than 780,000 wallet holders, and a growing network of over 1000+ developers. Adoption-wise, Zilliqa has a flourishing ecosystem of over 80 projects from 20+ countries building on the platform. Major corporations rely on the Zilliqa platform for services like open and decentralised finance, asset securitisation, service tokenisation and incentivised marketing.
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