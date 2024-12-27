Сьогоднішня ціна ZilSwap (ZWAP)

Поточна ціна ZilSwap (ZWAP) сьогодні становить 0.416949 USD з ринковою капіталізацією $ 362.34K USD. Ціна ZWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZilSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 292.28 USD

- зміна ціни ZilSwap протягом дня — -0.43%

- циркуляційна пропозиція – 869.04K USD

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