Сьогоднішня ціна ZilPepe (ZILPEPE)

Поточна ціна ZilPepe (ZILPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.55K USD. Ціна ZILPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZilPepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD

- зміна ціни ZilPepe протягом дня — -3.96%

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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