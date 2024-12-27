Ціна ZilPepe (ZILPEPE)
Поточна ціна ZilPepe (ZILPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 333.55K USD. Ціна ZILPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZilPepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD
- зміна ціни ZilPepe протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZilPepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZilPepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZilPepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZilPepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.96%
|30 днів
|$ 0
|-1.76%
|60 днів
|$ 0
|+33.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZilPepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-3.96%
+0.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell!
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