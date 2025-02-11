Сьогоднішня ціна ZilPay Wallet (ZLP)

Поточна ціна ZilPay Wallet (ZLP) сьогодні становить 0.04260216 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZilPay Wallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.77 USD

- зміна ціни ZilPay Wallet протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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