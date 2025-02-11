Ціна ZilPay Wallet (ZLP)
Поточна ціна ZilPay Wallet (ZLP) сьогодні становить 0.04260216 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZilPay Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.77 USD
- зміна ціни ZilPay Wallet протягом дня — +3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZilPay Wallet до USD становила $ +0.00146937.
За останні 30 днів зміна ціни ZilPay Wallet до USD становила $ -0.0138522882.
За останні 60 днів зміна ціни ZilPay Wallet до USD становила $ -0.0232802016.
За останні 90 днів зміна ціни ZilPay Wallet до USD становила $ -0.014429184742310405.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00146937
|+3.57%
|30 днів
|$ -0.0138522882
|-32.51%
|60 днів
|$ -0.0232802016
|-54.64%
|90 днів
|$ -0.014429184742310405
|-25.30%
Останній аналіз цін ZilPay Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
+3.57%
+10.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZLP the official ZIlPay wallet token, ZLP is using in the advertising distribution.
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