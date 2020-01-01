Токеноміка Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Дізнайтеся ключову інформацію про Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Офіційний вебсайт: https://www.zillionxo.io/ Купити ZILLIONXO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,78K $ 29,78K $ 29,78K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 16,34M $ 16,34M $ 16,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,27K $ 38,27K $ 38,27K Історичний максимум: $ 0,772264 $ 0,772264 $ 0,772264 Історичний мінімум: $ 0,0016432 $ 0,0016432 $ 0,0016432 Поточна ціна: $ 0,00182232 $ 0,00182232 $ 0,00182232 Дізнайтеся більше про ціну Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Токеноміка Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZILLIONXO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZILLIONXO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZILLIONXO, досліджуйте ціну токена ZILLIONXO в реальному часі!

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