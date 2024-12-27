Сьогоднішня ціна Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Поточна ціна Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) сьогодні становить 0.0134445 USD з ринковою капіталізацією $ 219.04K USD. Ціна ZILLIONXO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zillion Aakar XO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.62K USD

- зміна ціни Zillion Aakar XO протягом дня — -23.95%

- циркуляційна пропозиція – 16.34M USD

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