Сьогоднішня ціна Ziktalk (ZIK)

Поточна ціна Ziktalk (ZIK) сьогодні становить 0.00109906 USD з ринковою капіталізацією $ 507.50K USD. Ціна ZIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ziktalk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.65 USD

- зміна ціни Ziktalk протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 461.76M USD

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