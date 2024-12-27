Ціна Ziktalk (ZIK)
Поточна ціна Ziktalk (ZIK) сьогодні становить 0.00109906 USD з ринковою капіталізацією $ 507.50K USD. Ціна ZIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ziktalk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.65 USD
- зміна ціни Ziktalk протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 461.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ziktalk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ziktalk до USD становила $ -0.0003735796.
За останні 60 днів зміна ціни Ziktalk до USD становила $ -0.0005260556.
За останні 90 днів зміна ціни Ziktalk до USD становила $ -0.0017741569253234104.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003735796
|-33.99%
|60 днів
|$ -0.0005260556
|-47.86%
|90 днів
|$ -0.0017741569253234104
|-61.74%
Останній аналіз цін Ziktalk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.
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