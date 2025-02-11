Ціна ZIK coin (ZIK)
Поточна ціна ZIK coin (ZIK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZIK coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.84K USD
- зміна ціни ZIK coin протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZIK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZIK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZIK coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZIK coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZIK coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZIK coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.17%
|30 днів
|$ 0
|-19.60%
|60 днів
|$ 0
|-30.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZIK coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+2.17%
+0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZIK is a spark, it's meme and it's just for fun. Zik is not a financial investment, but Zik is just a parody, for people who want a shot at crypto glory like with Bitcoin, or for those who didn't make it last time. The Zik Coin project invites the world to a wonderful journey where the parody will try to surpass the original. In his unique and fun way, ZIK will make the world better, establish world peace, give everyone abundance and joy. Zeke also plans to give everyone eternal life.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZIK до AUD
A$--
|1 ZIK до GBP
￡--
|1 ZIK до EUR
€--
|1 ZIK до USD
$--
|1 ZIK до MYR
RM--
|1 ZIK до TRY
₺--
|1 ZIK до JPY
¥--
|1 ZIK до RUB
₽--
|1 ZIK до INR
₹--
|1 ZIK до IDR
Rp--
|1 ZIK до PHP
₱--
|1 ZIK до EGP
￡E.--
|1 ZIK до BRL
R$--
|1 ZIK до CAD
C$--
|1 ZIK до BDT
৳--
|1 ZIK до NGN
₦--
|1 ZIK до UAH
₴--
|1 ZIK до VES
Bs--
|1 ZIK до PKR
Rs--
|1 ZIK до KZT
₸--
|1 ZIK до THB
฿--
|1 ZIK до TWD
NT$--
|1 ZIK до CHF
Fr--
|1 ZIK до HKD
HK$--
|1 ZIK до MAD
.د.م--