Сьогоднішня ціна ZIBA

Поточна ціна ZIBA (ZIB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZIB до USD становить $ 0 за ZIB.

ZIBA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67,720, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ZIB. Протягом останніх 24 годин ZIB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00179616, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZIB змінився на -0.04% за останню годину та на +4.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ZIBA (ZIB)

Ринкова капіталізація $ 67.72K$ 67.72K $ 67.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67.72K$ 67.72K $ 67.72K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ZIBA — $ 67.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZIB — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67.72K.