Ціна Zeuz (ZEUZ)
Поточна ціна Zeuz (ZEUZ) сьогодні становить 0,00249016 USD з ринковою капіталізацією $ 2,49M USD. Ціна ZEUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeuz:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zeuz протягом дня — -11,83%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeuz до USD становила $ -0,000334130660608432.
За останні 30 днів зміна ціни Zeuz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeuz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeuz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000334130660608432
|-11,83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeuz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,54%
-11,83%
-33,25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
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