Токеноміка Zeus Network zBTC (ZBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Zeus Network zBTC (ZBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zeus Network zBTC (ZBTC) zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Офіційний вебсайт: https://btc.apollodex.io/ Купити ZBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zeus Network zBTC (ZBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zeus Network zBTC (ZBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,55M $ 29,55M $ 29,55M Загальна пропозиція: $ 278,34 $ 278,34 $ 278,34 Циркуляційна пропозиція: $ 278,34 $ 278,34 $ 278,34 FDV (повністю розведена вартість): $ 29,55M $ 29,55M $ 29,55M Історичний максимум: $ 111 881 $ 111 881 $ 111 881 Історичний мінімум: $ 74 576 $ 74 576 $ 74 576 Поточна ціна: $ 106 245 $ 106 245 $ 106 245 Дізнайтеся більше про ціну Zeus Network zBTC (ZBTC)

Токеноміка Zeus Network zBTC (ZBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zeus Network zBTC (ZBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZBTC, досліджуйте ціну токена ZBTC в реальному часі!

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