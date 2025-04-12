Ціна Zeus Network zBTC (ZBTC)
Поточна ціна Zeus Network zBTC (ZBTC) сьогодні становить 83,474 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна ZBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeus Network zBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zeus Network zBTC протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 79.55 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeus Network zBTC до USD становила $ +2,562.71.
За останні 30 днів зміна ціни Zeus Network zBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeus Network zBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeus Network zBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,562.71
|+3.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeus Network zBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+3.17%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.
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