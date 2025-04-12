Сьогоднішня ціна Zeus Network zBTC (ZBTC)

Поточна ціна Zeus Network zBTC (ZBTC) сьогодні становить 83,474 USD з ринковою капіталізацією $ 6.64M USD. Ціна ZBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeus Network zBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zeus Network zBTC протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 79.55 USD

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